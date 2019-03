Verì ed Imprudente incontrano i vertici della Asl1: saranno attivati finanziamenti per la rete oncologica

L’Aquila. L’assessore alla Salute Nicoletta Verì incontra i vertici della Asl1.

L’assessore, insieme al vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, ha incontrato oggi i vertici della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, proseguendo il primo giro di riunioni programmate nelle aziende sanitarie abruzzesi. Nel corso della riunione – a cui hanno partecipato Maria Simonetta Santini, in qualità di direttore sanitario e direttore generale facente funzioni, il direttore amministrativo Laura Coppola – è stato fatto il punto sulle questioni e sulle criticità riguardanti i presidi ospedalieri aziendali, soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale.

Su questo punto i rappresentanti della Asl hanno presentato all’assessore il piano per la stabilizzazione (parametrato sul fabbisogno) di 108 dipendenti, mentre in settimana sarà deliberato il piano assunzioni 2019, che prevede l’entrata in servizio di complessive 426 unità di personale.

“Abbiamo anche discusso”, sottolinea la Verì, “di una migliore organizzazione di tutte le strutture, superando l’eccessiva frammentazione di molti servizi (e di conseguenza degli operatori sanitari addetti agli stessi) che oggi non è più sostenibile. Nell’ottica di un ulteriore potenziamento dei livelli di assistenza, saranno inoltre attivati in tempi stretti, i finanziamenti per la rete oncologica”.

L’incontro di oggi è stata l’occasione anche per un focus sulla situazione dell’ospedale di Sulmona e, in particolare, sul punto nascita del presidio peligno. Come richiesto nei giorni scorsi dall’assessore Verì, la Asl ha assicurato che si procederà alla messa in sicurezza, attraverso soluzioni congiunte che riguarderanno la riorganizzazione anche della pediatria. Il tutto nell’attesa della definizione della nuova rete ospedaliera abruzzese, tra le priorità del nuovo governo regionale ha avviato.