VenusTalentShow, è l’avezzanese Antonio Giannantoni il più bello d’Italia Abruzzo

Avezzano. Grande successo per la finale nazionale del 13° “Venus Talent Show” concorso rivolto ai giovani talenti del canto, della moda e del ballo ideato da Ivan Antonio Giampietro fondatore della Venus Entertainment. Ben 44 i concorrenti che si sono contesi i vari titoli nazionali. Molto alto il livello dei finalisti selezionati in tutt’Italia e provenienti da varie città: Brescia, Roma, Novara, Cremona, Cosenza, Pescara, Ascoli Piceno, Aosta, Gravina Di Puglia e non solo. A presentare lo spettacolo la cantante Jo Squillo e l’ex inviato marsicano di Unomattina Luca Di Nicola. Lo spettacolo verrà trasmesso sulle reti Mediaset e Sky. A decretare i vincitori una competente giuria composta dal sindaco di Ortona Leo Castiglione, Loredana Castellano in rappresentanza dell’omonima famiglia che organizza il Premio Mastro Sino, la presidente della Confcommercio Marisa Tiberio, la dottoressa Tiziana Sarrocco, il conduttore di La7 Antony Pet, il cantautore Luca Guadagnini, l’hair stylist Leo Ferreti e il cantautore Marco Belisario.