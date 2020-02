Venti di crisi nel sito de il Sole 24 ore di Carsoli, cresce la preoccupazione tra i dipendenti

Carsoli. Trasferimenti e pre pensionamenti nel sito de il Sole 24 ore di Carsoli. Dopo la preoccupazione dei mesi scorsi la situazione sembra essere precipitata e i 70 lavoratori i Carsoli aspettano di potersi confrontare con le parti sociali per capire cosa ne sarà di loro. Il mancato accordo che doveva essere siglato già da mesi ha lasciato tutti in balia dei fatti. La crisi della carta stampata e la mancata riorganizzazione del settore al livello nazionale ha fatto il resto. A pagarne le spese, quindi, come spesso accade potrebbe essere proprio una realtà piccola come quella di Carsoli dove ci sono circa 40 dipendenti negli uffici e i restanti 30 nella parte produttiva.

La situazione che gli si è prospettata è quella di una possibile chiusura del sito, non ancora ufficializzata però dall’azienda, e di un trasferimento tra Milano e Roma dove a piazza dell’Indipendenza si trova una storica sede del quotidiano economico. Per ridurre i costi, infatti, la società sarebbe pronta a esternalizzare il servizio della stampa affidandola a terzi e facendo a meno di conseguenza della forza lavoro dedita a questa attività. Resterebbero fino a fine 2020 nella struttura della Piana del Cavaliere gli addetti al reparto amministrativo, mentre grazie ai pre pensionamenti a breve già 8 lavoratori potranno andare via dal sito.

“Non conosciamo nel dettaglio i termini della situazione che si è venuta a creare nel sito de Il Sole 24 ore”, ha spiegato il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, “è chiaro che come amministrazione ci metteremo subito a disposizione dell’azienda e dei lavoratori per poter contribuire a risolvere la vicenda e soprattutto per riuscire a trovare una mediazione tra le parti al fine di tutelare i lavoratori”. Intanto domani, a partire dalle 21, si terrà un’assemblea sindacale nello stabilimento con i dipendenti per spiegare lo stato dei fatti e per iniziare a capire le reali intenzione di ciascuno di loro.