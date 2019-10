Venice Karate Cup 2019, altre importanti medaglie per tre atleti marsicani: Giorgia Di Cosimo conquista il bronzo

Avezzano. Le associazioni sportive dilettantistiche di Avezzano “Karate Body & Soul” e “Karate Sporting Club”, società integrate del Centro Sportivo PalaWinnwerTeam e dirette dai maestri Vittorio Bucceri e Lidio Falcone sono state protagoniste alla Venice Karate Cup 2019, svoltasi al PalaVicentini di Caorle-Venezia il 26 e 27 ottobre.

Alla competizione, di carattere internazionale, hanno preso parte campioni provenienti da diversi paesi del mondo e le società marsicane erano rappresentate da tre atleti di ormai consolidata esperienza: Alex Tollis cat. fino a 67 Kg Under 21, Giada Ciofani cat. fino a 61 Kg Under 21 e Giorgia Di Cosimo cat. fino a 68 Kg Under 21.

I tre atleti avezzanesi hanno dato il massimo e interpretato un Karate di altissimo livello tecnico-tattico vincendo diversi incontri e conquistando tutti e tre la finalina per il terzo e quinto posto. Alex Tollis e Giorgia Di Cosimo si sono dovuti accontentare di un eccellente quinto posto, mentre Giada Ciofani ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo. Soddisfazione per dirigenti, tecnici e atleti dei due team avezzanesi che da agosto di quest’anno hanno unito le loro forze per offrire ai tanti praticanti un karate di eccellenza.