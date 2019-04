Vendita LFoundry, questa mattina il vertice tra azienda e sindacato a Confindustria. Si chiede chiarezza

Avezzano. E’ fissato per questa mattina alle 11 l’incontro a Confindustria tutto incentrato sulla cessione di LFoudry al colosso cinese Jiangsu Cas-Igbt Technology Co.

Contestualmente alla notizia della vendita del sito della zona industriale della città, infatti, azienda, parti sociali e rsu di stabilimento sono state convocate all’Aquila dal direttore Francesco De Bartolomeis per un incontro di aggiornamento sulla situazione.

Si chiede chiarezza sul futuro dello stabilimento e su quello dei 1.500 dipendenti di LFoundry.

Lo stabilimento della zona industriale della città è stato venduto per 112 milioni di dollari al colosso cinese, come raccontato da MarsicaLive, che già promette di puntare tutto sulla ricerca e sullo sviluppo aprendo anche a nuovi mercati. La preoccupazione però è ancora tanta. Sindacati e dipendenti, infatti, lamentano il fatto di non essere stati informati su quello che è accaduto e sui vari passaggi che hanno portato alla cessione del 100 per cento delle quote da Smic, LFoundry e manager italiani all’azienda orientale.