Vendita Covalpa, Angelosante: “Solo partita di giro, i fondi saranno poi reintegrati”

L’Aquila. “Si è tenuta oggi pomeriggio all’Emiciclo all’Aquila la conferenza dei due gruppi consiliari Forza Italia e Valore Abruzzo, tra i quali sussiste una federazione politica in Regione Abruzzo”.

Lo annuncia in una nota il consigliere regionale Simone Angelosante che spiega: “A prendere parte all’incontro sono stati i tre consiglieri di Valore è Abruzzo (Angelosante, Marcovecchio e Di Gianvittorio) e il Consigliere di Forza Italia Mauro Febbo. L’obiettivo della conferenza è stato quello di fare il punto sulla situazione della vendita di Covalpa. Ad intervenire è stato prima il consigliere forzista, che qualche minuto prima, durante il Consiglio Regionale, si era rivolto al collega di opposizione Paolucci in merito alla vendita del Covalpa.

L’emendamento iniziale che prevedeva l’utilizzo di tutte le somme destinate a Covalpa è stato superato su proposta del Consigliere Angelosante sebbene, gli attuali fondi dirottati per rispondere ad un bando di ADSU, verranno immediatamente dopo reintegrati.

Febbo ha dichiarato che da parte della Regione Abruzzo non ci sono stati scippi di alcun genere ai danni del Fucino e della Marsica anzi ha ricordato che quelli che oggi attaccano sulla Covalpa sono gli stessi che durante la precedente legislatura fecero un tentativo di vendita per più di 9 milioni di euro con l’obiettivo di ridistribuire i fondi a Pro-Loco ed associazioni varie che nemmeno ricadevano all’interno del territorio Marsicano”.

Il consigliere, continua la nota, ha ricordato che “finalmente la questione Covalpa, che partì ben quattro anni fa, è in dirittura di arrivo. In qualità di assessore all’agricoltura sono stato ben cinque anni sul Fucino e so bene di cosa parliamo; di un’agricoltura di livello importante che ci sta facendo fare belle figure. Ci sono consiglieri del territorio che sono assai sensibili al tema e che sono già da tempo impegnati a cercare le soluzioni migliori e più condivise possibili”.

L’incontro è continuato con l’intervento del Capogruppo di Valore Abruzzo Simone Angelosante che ha dichiarato: “Abbiamo appena votato in Consiglio Regionale l’emendamento relativo alla vendita del Covalpa. Non un Euro è stato tolto alla Marsica, si tratta altresì di una partita di giro; per cui da quella vendita due milioni e novecento mila Euro verranno utilizzati per poter rispondere ad un bando dell’ADSU. Ciò si rende necessario se si considera che altrimenti la Regione Abruzzo avrebbe perso ben ventiquattro Milioni di Euro. Si noti che comunque l’ADSU è un ente fondamentale anche per tantissimi giovani marsicani. Quei fondi, come ho già ricordato, sono una partita di giro nel senso che verranno immediatamente restituiti alla Marsica per utilizzati nell’Area Fucense. Tra l’altro abbiamo avuto notizia che il CIPE ha confermato un finanziamento di ben 6 milioni di Euro per la viabilità. Inoltre abbiamo votato un intervento di trecento mila euro per salvare il CRUA di Avezzano. Come si nota questi sono tutti interventi che ricadono in Marsica. A ciò aggiungo che lunedì 6 giugno il Ministro Carfagna sarà presente in Marsica (a Cerchio) e con l’occasione parleremo anche dell’autorizzazione immediata all’uso di cinquanta Milioni di Euro per l’impianto di irrigazione del Fucino”.