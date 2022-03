Vendere prodotti online: come organizzarsi per essere in regola?

Avete un ecommerce e volete stare sicuri di avere tutte le carte in regola? Oppure state pensando di avviare un'attività online e vorreste sapere tutti i passi da compiere per avviarla? In burocrazia, si sa, l'Italia è campione del mondo e affidarsi a qualcuno esperto della materia può risolvervi molte grane.

Con la pandemia, le vendite online sono decollate a livello planetario, con interi settori che sono stati letteralmente rivoluzionati. Anche in Italia, di conseguenza, le richieste di nuove attività che puntano sulla vendita a distanza tramite canali digitali ha visto un incremento pazzesco. Nel nostro paese però avviare un’impresa, che sia offline oppure online, è quanto di più complicato possa esserci.

Il settore del commercio elettronico, nello specifico, è stato regolamentato, per la prima volta, con il Decreto Bersani (D.Lgs. 114/98): l’Art. 21, infatti, accosta la vendita online di prodotti alle altre forme di “vendita per corrispondenza”. Di conseguenza, sia che tu intenda aprire il tuo portale di ecommerce, sia che tu preferisca appoggiarti a siti terzi, come Amazon e simili, rimani comunque soggetto alle stesse regole (quelle del commercio in generale). Pertanto, l’apertura di una partita IVA è un passo obbligatorio.

Chi si appresta ad avviare un e-commerce viene considerato – e quindi inquadrato – come “ditta individuale di tipo commerciale”, e non come un libero professionista.

Pertanto, sia per la costituzione della ditta stessa, sia per l’apertura della Partita IVA, l’ecommerce necessita il ricorso alla procedura conosciuta come ComUnica: una pratica telematica compilata e trasmessa agli enti interessati (Camera di Commercio, Agenzia Entrate, INPS), tramite la quale il soggetto può assolvere in contemporanea a tutti gli obblighi fiscali e burocratici.

