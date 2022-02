Vende frutta con il green pass di un altro, nel negozio carenze igieniche e irregolarità: chiusa attività

Tagliacozzo. Task force a Tagliacozzo contro le irregolarità non solo a contrasto della diffusione del covid19 ma anche per garantire il rispetto delle norme che disciplinano l’igiene nei esercizi pubblici. Ieri mattina un intervento è stato predisposto in una frutteria che si trova su via Tiburtina.

Gli uomini della Polizia Locale di Tagliacozzo, al comando del tenente Paolo Pascucci, nell’ambito di un’operazione di controllo che interessa tutte le attività commerciali, hanno riscontrato gravi carenze di igiene ma anche l’esibizione di un green pass falso da parte di un dipendente e altre irregolarità.

Nel controllo gli agenti di polizia locale sono stati coadiuvati dall’Autorità sanitaria e, a seguito dell’ispezione, l’esercizio commerciale è stato chiuso (sospensione dell’attività fino a quando non si adempirà a tutte le prescrizioni) e il titolare denunciato e sanzionato.

La notifica dei provvedimenti, a firma dei funzionari della Asl1 e dagli agenti di polizia locale, elenca una serie di gravi irregolarità, come il deposito a terra di merce alimentare non protetta, il non funzionamento di servizi igienici e la mancanza di spogliatoio per i dipendenti dell’azienda. Frutta e verdura esposte alla vendita poi non presentavano, in alcuni casi, né prezzo al pubblico né indicazione della provenienza.

Durante il controllo, gli agenti hanno richiesto anche la certificazione verde ai presenti, constatando che uno dei dipendenti aveva esibito un green pass intestato a un’altra persona. Così è scattata anche la denuncia.