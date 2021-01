Velino, eseguiti già 3 controlli sul segnale captato ieri dal sonar del soccorso alpino

Forme. Sono stati eseguiti già tre controlli sul segnale captato ieri (come riportato in esclusiva ieri sera da MarsicaLive e AbruzzoLive) dal potente sonar del soccorso alpino e trasportato dai carabinieri elicotteristi del reparto di Rieti.

Sia i militari dell’Arma che gli uomini del soccorso alpino hanno controllato nel punto dei segnali e gli accertamenti finora hanno dato tutti esito negativo. Nelle prossime ore sarà mandato altro personale per una quarta verifica, proprio per non tralasciare alcuna possibilità.

Il sonar ieri sera aveva individuato dei segnali in un’area in cui potrebbero trovarsi i quattro escursionisti che si cercano ormai da domenica scorsa. Finora non c’è stato dunque alcun riscontro su quei segnali.

I militari del Nec (XVI nucleo elicotteri) di Rieti avevano portato ieri in quota l’antenna di 80 centimetri di diametro che ha una tecnologia Recco, in grado quindi di captare anche a profondità importanti, tramite un segnale, i metalli come chiavi, cellulari e metalli degli indumenti da alpinisti.