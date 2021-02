Velino, ecco Efrom del soccorso alpino della Finanza: l’importanza dei cani nelle ricerche

Massa d’Albe. Dopo Simba, Bayla, il piccolo No Fear e Yoghi ecco oggi un nuovo protagonista delle ricerche che per 28 giorni sono state portate avanti da centinaia di soccorritori arrivato da tutta Italia per recuperare i corpi dei quattro escursionisti marsicani travolti da una valanga lo scorso 24 gennaio.

Si chiama Efrom ed è un cane del gruppo cinofili del soccorso alpino della Guardia di Finanza dell’Aquila.

Questa mattina grazie al suo fiuto, è stato trovato anche l’ultimo escursionista che ieri non era stato possibile recuperare perché ancora non individuato.

Il contributo dei cani, in tutti questi giorni di ricerche, è stato fondamentale per individuare i corpi rimasti per giorni sotto la neve.