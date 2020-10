Veglia di preghiera per le missioni nella Marsica, il messaggio di don Beniamino: cresciamo nella fratellanza

Celano. Una veglia di preghiera per le missioni e una raccolta fondi per le chiese più povere caratterizzeranno l’ottobre missionario nella diocesi dei Marsi. L’iniziativa, che si ripete ogni anno in tutte le parrocchie del territorio, è dedicata a “Battezzati inviati” e mira a far riscoprire l’universalità della vocazione missionaria. Questa sera alle 21 il vescovo, monsignor Pietro Santoro, presidierà la veglia di preghiera per le missioni nella chiesa di San Giovanni a Celano.

Nell’occasione il vescovo darà il mandato a tutti gli operatori pastorali laici affinchè portino avanti la missione di “cristiano” nelle loro comunità. Domenica poi in tutta la diocesi si svolgerà la giornata missionaria di colletta nelle parrocchie. Ogni sacerdote farà inviterà i propri fedeli a riflettere su cosa significa essere oggi “missionari” e poi raccoglierà delle offerte che serviranno a finanziare i progetti nelle chiese più povere.

“Oggi abbiamo 12 comunità, ma dovremmo crescere ancora per arrivare a tutti”, ha raccontato don Beniamino Resta da 10 anni missionario della diocesi dei Marsi in Brasile, nella zona est di San Paolo, “ogni giorno serviamo il pranzo a 200 persone e il numero è destinato a crescere a causa del covid e della recessione economica che ha fatto salire il prezzo dei prodotti utilizzati dai brasiliani.

Da settembre siamo tornati a celebrare con la presenza delle persone e cerchiamo di crescere nella fratellanza e posso dire che anche dal male possiamo ricavare il bene. In questo periodo difficile sta crescendo molto la solidarietà sia in Italia con la diocesi di Avezzano, i tanti amici, l’Azione cattolica, sia qui dove la zona è di povertà, in molti stanno offrendo quello che possono”