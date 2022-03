Vasto incendio a Magliano, in fiamme un’intera area a ridosso dell’autostrada

Magliano de’ Marsi. Un vasto incendio si è propagato alle porte di Magliano de’ Marsi. Il rogo, nato per cause ancora da chiarire, si sta espandendo in modo veloce e sta interessando tutta l’area a poche centinaia di metri dall’ingresso dell’autostrada tra il territorio di Magliano de’ Marsi e Scurcola Marsicana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano, i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e la protezione civile di Magliano e Tagliacozzo che stanno lavorando per domare le fiamme.

Presente anche il sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristiano, con una delegazione di amministratori comunali.

Si teme che a causa del vento le fiamme possano arrivare a minacciare l’impianto che tratta rifiuti a poche centinaia di metri da dove è partito l’incendio.