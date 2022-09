Variazione di bilancio in Provincia: arrivano anche 960mila euro per strade gara di skiroll



L’Aquila. “Nella mattinata odierna si è riunito il Consiglio Provinciale dell’Aquila per affrontare tre importanti variazioni di bilancio. La prima per l’assegnazione di fondi per lavori di adeguamento sismico dell’Itis ‘Leonardo Da Vinci’ di Pratola Peligna per un importo complessivo di euro 193.000,00. Un’altra per la realizzazione di lavori di risanamento stradale del tratto Cansano-Pescocostanzo per una spesa complessiva di euro 960.000,00, lavori necessari anche per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza della Gara Skiroll di Coppa Italia prevista per i giorni 22 e 23 ottobre 2022. La terza ed ultima variazione di bilancio è destinata allo stanziamento di fondi necessari alla realizzazione di una rotonda sulla SP 20 dall’importo complessivo di euro 120.000,00.”

È quanto spiega l’amministrazione provinciale dell’Aquila in una nota.

“Il Consiglio Provinciale ha determinato la programmazione di interventi urgenti sull’area marsicana, con particolare riferimento alla realizzazione di una rotonda all’incrocio tra via Capuana e la SP 125, nonché il ripristino dei tratti ammalorati della strada che attraversa il Monte Salviano, unica alternativa alla viabilità intercomunale principale. Inoltre, su ulteriore proposta del Consigliere Carmine Silvagni, si procederà, d’intesa con il comune di Avezzano, a finanziare un intervento di illuminazione dinamica del percorso pedonale del Monte Salviano. È stata poi esaminata, in disparte, anche la possibilità di riconversione a scopo ricettivo della ex casetta cantoniera posta sul Monte Salviano.”