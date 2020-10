Vapoforno Buccilli di Ortucchio, tutti pazzi per gli inimitabili amaretti di Cinzia: dalla Marsica in giro per il mondo

Ortucchio. E’ in un grande laboratorio dove si lavora in un’atmosfera di completa armonia che vengono sfornati tutti i giorni gli amaretti che hanno fatto impazzire la Marsica e non solo. Classici, al pistacchio, al limone, alla fragola, all’arancia o al caffè: l’importante è che “siano sempre freschi e di ottima qualità”.

Questa è la filosofia del Vapoforno Buccilli di Ortucchio che, come avrete capito, è leader sul territorio nel mondo degli amaretti.

La storia del vapoforno Buccilli.

Parliamo di una realtà che non si occupa, però, solo di questo dolce bensì spazia dalla pasticceria secca e fresca a prelibatezze salate come pizza e pane, unendo la tradizione con l’innovazione.

Il laboratorio in cui tutto ciò avviene è stato realizzato nel 2004 dopo “i tanti sacrifici che i miei genitori hanno fatto nel corso degli anni. Con loro e con mia sorella”, ci ha raccontato Giovanna, “oggi portiamo avanti la tradizione dei miei nonni che è partita ben 70 anni fa, dal 1950 precisamente”.

Gli inimitabili amaretti di Cinzia.

Il prodotto. “Il nostro cavallo di battaglia è l’amaretto, che ha conquistato l’Italia ed è arrivato anche oltre i confini nazionali. Ci sono due segreti alla base del successo: il primo è la qualità delle mandorle, risultato di una attenta selezione della materia prima. Le mandorle che utilizziamo, infatti, sono quelle che vengono impiegate nell’alta pasticceria Filippo Cea. Il secondo segreto risiede nell’esperienza di mia mamma Cinzia che è da oltre 37 anni alle prese con questo dolce”.

Qualità, quantità e tempistiche. “Ci teniamo molto a soddisfare il cliente sotto tutti i punti di vista; lavoriamo sulla qualità più che sulla quantità: i prodotti devono essere pochi ma buoni per garantire freschezza tutti i giorni. La preparazione dell’amaretto richiede molto tempo: viene prima impastato poi fatto riposare e solo successivamente lavorato e cotto.

Vapoforno Buccilli: oltre agli amaretti c’è di più…

“Realizziamo diverse tipologie di pizza e pane (ai cereali, fichi e noci, curcuma) e 40 diverse qualità di dolci. Per quanto riguarda questi ultimi, accanto alla tradizionale pasticceria si trovano ricette moderne come innovativi semifreddi, per fare un esempio.