Vandalizzato il giardino della Madonna del Passo, tra panchine distrutte e immondizia non si salva nulla

Avezzano. Maleducazione. Inciviltà. Mancanza di rispetto per se stessi e per chi si ha attorno. Perché quando si danneggia il bene pubblico, deturpandolo nella sua estetica e avvilendolo nella sua utilità, non si può che descrivere il fatto con quanto sopra dichiarato. I giardinetti adiacenti la chiesa della Madonna del Passo si presentano in queste condizioni: panchine distrutte, immondizia ovunque, corona di fiori (già secca, è bene specificarlo) dedicata ai morti per la Patria comodamente “agiata” a terra. Contare i mozziconi di sigaretta gettati tra prati e passeggiata, poi, risulta impresa ardua per i più temerari.

Tutto ciò non è accettabile e, quindi, giustificabile. Vandalizzare un luogo dove quotidianamente vi si recano persone anziane per trovare conforto dalle alte temperature di queste settimane, mamme con i bimbi dentro al passeggino o anche solo ragazzi desiderosi di trovare un minimo d’intimità è francamente avvilente.

In questi giardini, peraltro, dovrebbe sorgere anche il Parco dei Sorrisi, progetto fortemente voluto dall’associazione Niki Aprile Gatti Onlus, che prevede l’installazione di giochi per disabili perfettamente integrati con quelli per ragazzi normodotati. Un parco per tutti, appunto, senza discriminazione alcuna. Un piccolo angolo di Avezzano su cui, anche negli anni passati, forse non si è puntato a dovere ma che, a scanso di equivoci, non può essere lasciato in balia di chi, per noia o altro, trova diletto nel danneggiarlo.