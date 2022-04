Magliano de’ Marsi. Vandalizzato il campetto di Santa Lucia a Magliano de’ Marsi, il sindaco Pasqualino Di Cristofano chiude temporaneamente la struttura.

“ Non comprendo perché non si riesca a godere delle opportunità che ci sono nel nostro comune ed invece ci si impegna a distruggere e deturpare beni che esistono perché qualche “fesso” ha dedicato tempo e denari alla loro realizzazione e conservazione. Spiace rilevare che proprio i più giovani non apprezzino quello che viene loro offerto. Spiace constatare come, nonostante da giorni le televisioni rilancino immagini di bambini e giovani costretti a scappare dalle loro case a causa di un’assurda guerra, c’è chi invece la propria casa si diverte spontaneamente a distruggerla”, ha scritto il primo cittadino di Magliano, pubblicando sui social le “foto denuncia” dell’accaduto.

“Danneggiamenti, bestemmie, parolacce… Questo è diventato il campetto di Santa Lucia, ma non è quello che deve essere! Mio malgrado mi vedo costretto a chiudere la struttura. Questa volta non sarà chiusa per ripulirla, risistemarla a spese della comunità e poi riconsegnarla all’inciviltà, ma resterà chiusa finchè i frequentatori di quel luogo non si impegneranno a riparare i danni fatti ed impegnarsi alla cura dei luoghi”.