Vandalismo in piazza, deturpata a martellate da un ignoto imbecille: il premio “Fesso della settimana” assegnato all’illustre sconosciuto

Avezzano. E’ colpa del Sindaco. No, è colpa della maggioranza. No, è colpa dell’opposizione. Piove, Governo ladro.

Spesso, quasi sempre, è solamente colpa nostra. E’ colpa nostra che non sappiamo minimamente apprezzare ciò che abbiamo. E’ colpa nostra che non sappiamo prestar cura a ciò di cui cui cura dovremmo avere. E’ colpa nostra che passiamo le ore a polemizzare sul sesso degli angeli e su qualsiasi argomento da bar, mentre dovremmo prendere gli esaltati ed insegnar loro che il rispetto della città, bella o brutta, e dell’intera collettività, passa dai piccoli gesti.

Tu, sconosciuto che hai preso a martellate una piazza appena rimessa a nuovo, noncurante del fatto che per realizzarla sono stati spesi i soldi dei contribuenti, non sei un buontempone, non sei un simpaticone, non sei e non devi nemmeno passare per un eroe moderno.

Sei uno sciocco, e noi di Marsicalive ti proclamiamo vincitore a mani basse del premio di Fesso della settimana. Nello Simonelli

(foto ripresa dall’edizione odierna de Il Centro)