Vandali in azione alla scuola dell’infanzia “la banda dei birichini”, giochi distrutti e rubati i torroni dei bambini

Avezzano. Lo sdegno e la rabbia delle insegnanti della scuola dell’infanzia “la banda dei birichini” è affidato ad un post su Facebook, esasperate dai comportamenti incivili dei vandali che hanno distrutto giochi, rubato torroni e persino sedie nella scuola di via Kolbe.

Di seguito lo sfogo per intero delle insegnanti e le foto del prima e del dopo.

“Questa ERA la meravigliosa casa di gnomo rametto curata in ogni singolo dettaglio dalle maestre del nido d’infanzia di Avezzano. Realizzata a mano dal camino, alle sedie, al tavolino, alla legna, allo stendipanni, lettino ecc. I bambini avrebbero dovuto scoprirla oggi e trascorrere una mattinata bellissima e invece abbiamo trovato una sgraditissima sorpresa grazie a gente balorda che continua a mancare di rispetto a noi e soprattutto ai bambini i quali vengono a scuola per imparare il rispetto delle regole, che i giochi si condividono, che non si rompono, che bisogna rispettare gli animali e buttare la carta nel cestino e molto molto altro e invece questa gentaglia continua a dare spettacolo deturpando le nostre scuole, fregandosene di tutto e continuando a “sporcare” un ambiente sano come un nido e una scuola dell’infanzia. Siamo disgustate! Aggiungiamo che hanno mangiato del torrone e rubato 7 sedie dei bimbi dal nostro giardino. Oltre alla rabbia e al continuo danno che subiamo, ma che per fortuna non facciamo subire ai nostri bimbi, risistemando e ricomprando tutto sempre con le nostre sole forze, in un momento così difficile per tutti non possiamo non scrivere il nostro disgusto, perché gente così è “povera” dentro! Ma ai bambini continueremo ad insegnare i valori veri, che le regole vanno rispettate, che bisogna essere bravi e che nel mondo ci sono e saranno sempre molti adulti pronti a dare loro il giusto esempio. Ma come era quella storia… i bambini non si toccano??? Al giorno d’oggi sembra una chiacchiera anche questa. Se avete pazienza e guardate tutte le foto capirete… non è tanto il danno materiale, ma quello emotivo. Grazie”