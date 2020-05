Valorizziamo i negozi di vicinato, Di Bastiano: via don Minzoni diventi centro commerciale all’aria aperta

Avezzano. Valorizziamo i negozi di vicinato, ad Avezzano via don Minzoni e sue intersezioni diventino un vero centro commerciale all’aperto con cinquanta attività. Questa la proposta di Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del consumatore, che ha censito ben 50 attività intorno a don Minzoni che rappresentano di fatto un vero centro commerciale: dalla frutteria alla gioielleria, dalla farmacia alla pizzeria d’asporto, dalla pescheria al negozio di abbigliamento per bambini.

“In questa via e nelle intersezioni abbiamo circa 50 attività commerciali”, ha commentato Di Bastiano, “abbiamo un parcheggio in via Molise, un parcheggio in via Granatieri di Sardegna, via Francesco Cilea, ma è proprietà della chiesa, un parcheggio in via Domenico Cimarosa, molti parcheggi in via degli eroi, uno tra via Kolbe e via dei Carabinieri ,uno davanti la panetteria Galliani e infine abbiamo i parcheggi su via Don Minzoni, la farmacia ha un parcheggio clienti.

Tutti i parcheggi sono su strisce bianche, parcheggiate la vostra auto, munitevi di mascherina e potete camminare in tranquillità e fare la vostra spesa all’aria aperta. Dobbiamo riprendere a circolare, ne ha bisogno il nostro fisico. Con i miei suggerimenti credo di stare nelle regole il quattro di maggio i parchi verranno riaperti, fatto salvo decisioni diverse del Sindaco, e su via don Minzoni abbiamo anche un bel parco. Probabilmente per fare quello che sto dicendo avremo l’obbligo di indossare le mascherine”.

Di Bastiano sul sito del centro giuridico del cittadino ha raccolto in una scheda tutte le attività che si trovano in quell’area con l’obiettivo di continuare ad aggiornare il documento e fornire un servizio utile al cittadino.