Valorizzazione patata del Fucino e degli ortaggi italiani di qualità, arrivano 50 milioni di investimenti

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con Iccrea BancaImpresa, BCC di Roma, Emil Banca, Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese ha finalizzato, con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, un finanziamento a sostegno degli investimenti previsti nel Contratto di Filiera dedicato al ciclo di lavorazione della patata e degli ortaggi Italiani di qualità. Beneficiarie le cooperative Associazione CO.VAL.PA Abruzzo, Patfrut, Associazione Marsicana Produttori di Patate (A.M.P.P) nonché all’Azienda Agricola Ciafardoni Luigi e, indirettamente, Agrifood Abruzzo in qualità di sottoscrittore dell’Accordo di Filiera.

Oltre ai 37,8 milioni concessi dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea insieme a Cassa Depositi e Prestiti si aggiungono anche 11,8 milioni circa di contributi in conto capitale del Ministero a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione che realizzeranno importanti investimenti a sostegno di un progetto di integrazione e innovazione della filiera pataticola ed orticola di qualità in Italia.

Il progetto si svilupperà nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia e Puglia, dove la filiera è presente con 15 stabilimenti agroindustriali presso i quali vengono trasformati, lavorati e commercializzati oltre 149 mila tonnellate di prodotti coltivati nei 4.700 ettari dagli oltre 1.100 soci conferenti. Il finanziamento così accordato permetterà la realizzazione di tre nuovi impianti agroindustriali adibiti alla trasformazione, frigoconservazione, confezionamento e logistica in Abruzzo e Puglia con investimenti per oltre 31 milioni di euro; la riconversione di uno stabilimento per la produzione di prodotti quarta gamma in Emilia-Romagna; un forte potenziamento ed automatizzazione delle linee produttive; la riorganizzazione dei processi di acquisto intrafiliera e di commercializzazione per massimizzare il valore aggiunto riconosciuto alle aziende agricole conferenti. Tre le strategie fondanti del progetto: l’integrazione, lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti commercializzati.