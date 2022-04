Valori non conformi alla Sorgente Cipollone, il Comune di Canistro vieta consumo acqua: “Non è potabile”

Canistro. La Asl ha comunicato, dopo le analisi effettuate in data 14/04/2022 dall’ARTA Abruzzo sui campioni dell’acqua rilevati presso le fontane pubbliche in via Roma e in via Santa Croce, che l’acqua distribuita nella rete dell’acquedotto “Sorgente Cipollone” risulta “non potabile”.



Pertanto l’acqua non è utilizzabile per consumo umano. L’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza con cui vieta il consumo per Canistro Capoluogo fino a nuove disposizioni.