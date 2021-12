Valore è Abruzzo, il nuovo gruppo consiliare presentato ad Avezzano il 19 dicembre

L’Aquila. La presentazione del nuovo gruppo consiliare ‘valore è Abruzzo’ si terrà domenica 19 dicembre alle ore 18:00 nella sala Irti-Montessori sita in via Genserico Fontana, 6 ad Avezzano.

Lo annuncia in una nota Simone Angelosante, capogruppo di valore è Abruzzo in consiglio regionale e fondatore della Lega in Abruzzo nel 2015.

“Dopo il battesimo avvenuto nella città di Vasto”, prosegue il Angelosante, “il movimento civico valore Abruzzo viene presentato ad Avezzano e, quindi, alla provincia dell’Aquila. Saranno presenti i miei colleghi e amici, Antonio Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio, e tanti amministratori del territorio aquilano che hanno condiviso le ragioni della nostra scelta, ovvero, la decisione di uscire dalla lega Salvini Abruzzo a seguito di un incontro da noi richiesto a mezzo di un documento inviato a Matteo Salvini, segretario federale della Lega, per disquisire dei risultati post elezioni amministrative che hanno visto la Lega in netto declino dalle Europee del 2019 in poi auspicavamo un confronto tramite canali istituzionali, ma, con nostro stupore, il documento è stato reso pubblico”.

“Da qui”, conclude il capogruppo, “la decisione dolorosa di uscire dalla Lega e, quindi, di creare questa nuova realtà politica svincolata dalle costrizioni partitiche e composta da consiglieri regionali, comunali e cittadini operosi nell’interesse esclusivo della territorialità abruzzese. Una realtà basata sul dialogo e sulla democrazia con lo scopo di risolvere le esigenze dei cittadini che, con la quarta ondata pandemica, hanno ben altri problemi da affrontare e risolvere rispetto alle imposizioni verticistiche di partito con i relativi giochi di poltrone . Noi abbiamo il dovere di dare risposte tempestive alle varie esigenze e cercheremo di raggiungere questi obiettivi con questa nuova formula di laboratorio politico grazie al lavoro del presidente Marsilio e dei nostri amici assessori”.