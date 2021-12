Valle Roveto in lutto: è morta a soli 47 anni Monica Piccinini, era mamma di due figli

Avezzano. È morta a soli 47 anni, Monica Piccinini, originaria della Valle Roveto. Piccinini era un’acconciatrice molto conosciuta in tutta la Marsica, amata e apprezzata per la sua gioia di vivere, il suo amore e la sua dedizione alla sua grande passione, che era il mondo dell’acconciatura e del mondo del beauty in generale.

Piccinini all’inizio di dicembre era stata ricoverata in ospedale dopo aver avuto un malore. Pare che qualche giorno prima di Natale avesse scelto di essere dimessa per trascorrere il Natale con i suoi figli. Oggi la sua scomparsa ha lasciato i suoi cari e chiunque la conoscesse, nello sgomento.

“A nome di tutta la comunità faccio le condoglianze a tutti i familiari”, il commento di Carlo Rossi, sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, il paese di cui era originaria, “Monica aveva energia, voglia di fare, era il ritratto della gioia e della vivacità. Era molto conosciuta, da qualche tenpo lavorava in un negozio di Avezzano, a piazza Torlonia ma era impegnata per aprire un locale tutto suo. Aveva già scritto e redatto tutte le pratiche e il suo sogno stava per realizzarsi. Siamo distrutti dal dolore. È una perdita dolorosa e difficile da accettare”.

Piccinini lascia due figli.