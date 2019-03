Valigia sospetta all’area di servizio Civita Nord, in corso ispezioni e verifiche. Disposta chiusura temporanea A24

Carsoli – Una valigia sospetta lasciata in abbandono nei pressi dell’Area di Servizio Civita Nord sulla A24 in direzione di Roma nei pressi di Carsoli Oricola, è la causa di un provvedimento di chiusura cautelativa del tratto interessato tra Carsoli e Vicovaro, disposto dalla Questura dell’Aquila.

Sul posto la Polstrada di Carsoli, il personale di Strada dei parchi e sono giunti anche gli artificieri, poichè tutto lascia pensare che si tratti di un ordigno. La chiusura cautelativa temporanea, pertanto è relativa proprio all’intendimento di far brillare l’ordigno, ovviamente qualora gli artificieri ne riscontrassero l’effettivo contenuto.

Stando alla situazione attuale tutto confermerebbe tali sospetti. E’ bene quindi per i viaggiatori in direzione di Roma: uscita Carsoli e fare rientro a Vicovaro per riprendere la A24, per chi viaggia in direzione Teramo da Roma consigliamo uscita Vicovaro e rientro a Carsoli per proseguire in direzione A24 A25.