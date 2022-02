Valerio Dell’Olio rieletto presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avezzano

Avezzano. Con 164 voti, Valerio Dell’Olio si riconferma presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avezzano.

“Care colleghe e cari colleghi, con questa riconferma plebiscitaria (164 voti su 217 validi-il 76%) mi avete veramente lasciato senza parole”, ha scritto il presidente in merito alla sua riconferma, “è stato un successo clamoroso che mi riempie di orgoglio e rinnova in me la responsabilità e l’impegno per il nostro Ordine e la nostra amata professione. In questi anni ho cercato di dare tutto quello che era nelle mie possibilità, senza risparmiarmi, con impegno, dedizione, trasparenza, disponibilità, condivisione e soprattutto cuore, nonostante sia stato un periodo veramente difficile. La nostra professione continuerà ad essere al centro delle relazione tra le varie forze economiche e sociali del nostro territorio”.

“Un ringraziamento sentito va ai miei compagni di squadra, Fabrizio Ranieri, Marisa Gismondi, Antonio Del Fosco, Barbara Cleofe, Antonio Iulianella, Simona Bianchi e Ilaria Fiasca, che faranno parte con me del Consiglio, nonché Maria Antenucci, Myriam Fioravanti, Silvana Salvi, Ernesto Vinciguerra, Andrea Morgante ed Antonella Lucidi senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile, per avermi sempre incoraggiato, sostenuto e creduto in me”, ha continuato, “un pensiero alla mia famiglia, ai colleghi di studio, alle persone che mi sono vicine ed ai tantissimi colleghi ed alle le persone che si sono congratulate e mi hanno manifestato tutto il loro affetto con la promessa di sentirli nei prossimi giorni. I problemi e le cose da completare sono ancora tante, la linea è tracciata, da oggi stesso si ricomincia con la solita concretezza del fare. Grazie di cuore a tutti”.