Valeria, Gianmarco, Gian Mauro, Tonino: la Marsica vi ama. Alle 15 i funerali dei quattro escursionisti

“Da dieci minuti ho chiuso le porte della nostra Cattedrale; questa notte la fiamma della lampada custodirà i corpi dei quattro nostri fratelli. È stato un momento fra i più strazianti che ho vissuto. Due cose però porto nel cuore: il dolore composto, la fortezza, il coraggio sereno e grave di queste famiglie. Ringrazio Dio perché esistono persone così e prego: il Signore sia Consolazione per loro. Rimarrà poi dentro di me l’orgoglio di essere parte di questa gente e di questa terra. Si, abbiamo tanti problemi, conosciamo i nostri limiti, ma scopriamo, quasi d’incanto, di essere Comunità. Siamo duri come la roccia dei nostri monti, ma capaci di un amore essenziale, forte, caldo per abbracciare, sorreggere, custodirci l’un l’altro. Grazie Marsica”, ha scritto Don Claide Berardi che ieri, alle 17, ha recitato il rosario.

Due giorni di lutto cittadino, quelli indetti dal sindaco Gianni Di Pangrazio. Altri Comuni nella Marsica lo hanno proclamato per oggi, giorno dei funerali, testimoniando così il grande senso di comunità che lega gli abitanti di questa terra che, quando vuole, sa essere capace di straordinarie manifestazioni d’affetto. Ognuno, come può, fa la sua parte. Siamo tutti coinvolti. Saracinesche abbassate, locali chiusi. Altoparlanti muti, per l’intrattenimento si aspettano momenti migliori.

Si passeggia lentamente, a testa bassa, parlando sottovoce, quasi a non voler disturbare quella quiete che aleggia nell’aria e invita tutti a noi un religioso silenzio. Qualche bambino gioca in piazza, riscaldato dal timido sole che è qui a ricordarci che manca poco alla primavera. I genitori li invitano ad abbassare la voce. Stamane, i bambini della scuola Sacro Cuore di Avezzano, la stessa frequentata da Valeria Mella all’alba della sua vita da studentessa che l’ha portata poi a laurearsi a pieni voti, hanno pregato nella piccola cappella presente all’interno dell’istituto. Uno dei tanti gesti d’affetto per i quattro amici prematuramente scomparsi.

Le vetrine dei negozi di Tonino, di Memmo, il papà di Gianmarco, di Mauro, il papà di Gian Mauro, sono colme di messaggi d’affetto, disegni, poesie e poi, ancora, candele, fiori, cuori. E’ un viavai di persone che vogliono mostrare la propria vicinanza, la propria amicizia, la propria stima verso chi non c’è più. Ma che non verrà mai dimenticato.

“Nessuna valanga potrà spazzare via il vostro ricordo”, recita uno dei tanti striscioni che si possono leggere in giro per Avezzano. E’ vero. In alcun modo verranno dimenticati. Niente potrà cancellare il ricordo di Valeria, di Gianmarco, di Gian Mauro e di Tonino. Niente e nessuno. Vivranno sempre nei nostri cuori. Vi vogliamo bene. Ve ne vorremo sempre.