Valentina Dallari e il caso della serata in Abruzzo. L’organizzatore: è scappata con i soldi. L’ex tronista: situazione greve (video)

Pescina. Era attesa sabato sera, a Pescina, per una serata da incorniciare. Peccato che Valentina Dallari, dj ed ex tronista del programma di canale 5, “Uomini e Donne”, è andata via dall’Abruzzo con i soldi della serata senza esibirsi, così come previsto. A raccontare la storia è Ivan Iacutone, manager e titolare della “Iacutone Events & Managment” che la sera di domenica, tramite un’instagram stories, racconta della truffa architettata dall’ex tronista.

“Valentina Dallari si è presentata all’Hotel La Rupe di Venere di Pescina”, spiega il titolare dell’agenzia e organizzatore di eventi, “location nella quale doveva svolgere la prestazione artistica. Messa al corrente di tutto, le è stato dato vitto, alloggio e tutto il resto così come da accordi”. “Gli organizzatori Piermiche Di Vito e Alessandro Tarquini”, sottolinea, “hanno curato ogni minimo dettaglio, al contrario delle falsità che dice lei. Dopo mezz’ora la signorina Dallari ha voluto cambiare hotel nel quale alloggiare, che è stato prenotato e pagato, per farla contenta. Nel secondo hotel non si è mai presentata. Ha rubato tutti i soldi compreso il pagamento del secondo alloggio”, tuona il manager celanese, “ed è poi scappata via insieme all’altro impostore e suo driver, Emanuele Carbonara, non effettuando la prestazione artistica. Consiglio a tutti di tenerla lontana. Quello che ha fatto non ha bisogno di aggettivi, sull’accaduto se ne stanno ora occupando i legali”.

L’ex tronista non ha evitato di commentare e dire la sua sull’accaduto. La dj e neo scrittrice del suo primo romanzo “Non mi sono mai piaciuta”, che parla della sua personale esperienza con l’anoressia, ha postato dei video mentre tornava a casa dal paese marsicano. “Sto tornando adesso a casa e sto facendo altre 5 ore di macchina”, precisa l’ex tronista 25enne, “perché ieri avevo una data, già prestabilita, in questo posto in Abruzzo che purtroppo non è potuta esserci perché ci sono stati dei grandissimi ed enormi problemi. Quando sono arrivata hotel, location e tutto il resto non erano quelli prestabiliti dal contratto, mi sono trovata in una situazione abbastanza greve in cui non si poteva assolutamente lavorare. Io non sono abituata a lavorare così, è stato brutto e mi dispiace per chi mi stava aspettando”.

“Fortunatamente i personaggi e gli artisti della nostra agenzia”, spiega in esclusiva a MarsicaLive Iacutone, “si contraddistinguono per onestà e correttezza, al contrario di Valentina Dallari che non ne fa parte. Da parte nostra non verrà più presa in considerazione e”, conclude, “dalla gravità dell’accaduto spero anche da altri. Fortunatamente la serata è riuscita senza alcun problema, anzi è andata alla grande, nonostante la sua assenza”.

Nella serata di ieri poi la Dallari ha pubblicato un post anticipando una diretta in cui avrebbe dato risposte sull’argomento, per poi spostare l’attenzione su una diatriba con Giulia De Lellis. Intanto l’ex tronista ha bloccato sui social l’organizzatore di Celano.