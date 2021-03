Valentina Angelucci nuova portavoce marsicana della Conferenza delle Donne Democratiche

Avezzano. La Conferenza delle Donne Democratiche del territorio marsicano ha indicato Valentina Angelucci come portavoce.

Valentina Angelucci è originaria di Luco dei Marsi, Medico specialista in Nefrologia attualmente Dirigente Medico presso la Nefrologia e Dialisi del PO di Sulmona.

Ha ricorperto il ruolo di assessora con deleghe alla cultura, sociale, pari opportunità e salute dal 2017 al 2019 nel Comune di Luco de Marsi e attualmente è consigliera comunale.

Da sempre al fianco delle donne nel riconoscimento dei loro diritti “Credo fermamente nell’importanza di fare rete e lo credo ancor di più in un momento delicato come questo in cui è fondamentale potersi porre come risposta ai bisogni di un territorio. Lo strumento della conferenza delle donne così come organizzato arriverà in maniera capillare nelle situazioni in cui la fragilità è più presente, così da essere punto di riferimento per le donne nel territorio e per quelle associazioni e realtà che tutti i giorni lavorano e si impegnano per la tutela delle donne e il superamento delle disegualglianze”

“La presenza attiva delle donne nella vita politica di un territorio è un segnale forte e profondo: è il cambio di visuale che vogliamo dare ed è l’esempio fattivo dell’inclusività e dell’ascolto. La riconoscibilità passa dall’impegno e dalla disponibilità di tutte e tutti. Ringrazio Valentina per questo e insieme a lei siamo certe che svolgeremo un lavoro importante in questa comunità anche in supporto della conferenza provinciale e quella regionale” Anna Paolini sua predecessora nell’incarico e attualmente segretaria del circolo PD di Avezzano.

In un momento tanto complesso sarà prezioso il contributo di Valentina Angelucci fatto di competenze, capacità e disponibilità all’interno della Conferenza che è un luogo autonomo, inclusivo e trasversale di elaborazione delle politiche di genere, di progetti di cambiamento e di contrasto alle disuguaglianze.

La comunità locale del PD e le compagne della Conferenza le augurano buon lavoro.