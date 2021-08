Vaccini per i turisti in Abruzzo, ecco come prenotarsi e tutto quello che c’è da sapere

Ovindoli. Vaccini per i turisti in Regione Abruzzo. In Abruzzo i turisti hanno la possibilità di completare il loro ciclo di immunizzazione in tutti gli hub della regione. La disposizione vale per coloro che trascorrono almeno 15 giorni di vacanza, in Abruzzo, durante i mesi estivi.

I turisti interessati dovranno sottoscrivere un’autocertificazione, in cui bisognerà indicare il periodo di permanenza con il relativo domicilio. Questo vale sia per chi alloggia nelle struttura ricettive (bed and breakfast o alberghi) sia per chi alloggia in abitazioni private.

Per la modalità di inoltro richiesta è possibile inviare una mail alla Asl [email protected]

oppure telefonare al numero verde 800169326.