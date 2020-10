Vaccini contro influenza e pneumococco, la situazione nelle farmacie ad Avezzano

Avezzano. Per affrontare con maggiore serenità la convivenza con il Covid-19, in questo periodo in molti stanno provvedendo a effettuare vaccini contro influenza e pneumococco. Abbiamo intervistato il team della Farmacia Santa Caterina di Avezzano per capire qual è la situazuone attuale in merito alla questione.

Vaccini, la situazione in farmacia.

I vaccini non sono attualmente disponibili nelle farmacie d’Italia. Non siamo in grado di comunicare se e quando arriveranno. Nel caso in cui dovessimo esserne riforniti, provvederemo a farlo presente ai clienti tramite i nostri canali social – pagina Facebook e Instagram. Ricordiamo, inoltre, che il vaccino viene venduto sempre dietro presentazione della ricetta medica.

A chi rivolgersi per i vaccini contro influenza e pneumococco.

Al momento è possibile rivolgersi alla Asl di Avezzano, al numero 0863.499815, o al medico di famiglia, previo appuntamento. Per i soggetti al di sopra dei 60 anni il vaccino verrà effettuato gratuitamente mentre per i soggetti a rischio (ovvero persone che svolgono un lavoro a contatto con il pubblico come gli insegnanti o che soffrono di patologie come diabete e ipertensione) al di sotto dei 60 anni, il medico di famiglia valuterà se preparare un certificato in cui si richiede la vaccinazione alla Asl.

Farmacia Santa Caterina,

Via M. A. Colonna, 30, 67051 Avezzano (AQ)