Vacanze sulla neve: tra natura e divertimento

L’inverno è ormai alle porte e questo è il momento giusto di pensare alle prossime vacanze. Trentino Alto Adige, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta sono alcune delle regioni più in voga quando si fa riferimento alle vacanze sulla neve.

Qui lo sci è lo sport di casa, anche se in realtà, grazie a tour operator come Tramundi, la travel company online che cerca di esaudire ogni tuo desiderio di viaggio, si possono vivere anche molte altre esperienze di viaggio che vanno oltre allo sci.

Del resto è bello passare tutte le giornate tra i monti, ma una bella pausa per scoprire il territorio è giusto ciò che ci vuole se si è viaggiatori attenti e ansiosi di scoprire anche i luoghi in cui si soggiorna. In questo senso, in Trentino Alto Adige – oltre allo sport – si può decidere di vivere una vacanza rilassante tra terme e degustazioni oppure scoprire territori nuovi come il Lago Sorapis e le Tre Cime di Lavaredo, in Veneto.

Ancora, si può fare shopping nella città veneta di Cortina d’Ampezzo e Courmayeur, in Valle d’Aosta, o visitare borghi suggestivi come Sauze d’Oulx, anche noto come “il balcone delle Alpi” del Piemonte, con le sue casette in legno decorate e una vista spettacolare sui monti. E poi giochi sulla neve e sport, con sci, slittino, snowboard, motoslitte e slitte trainate da cavalli o cani husky. Insomma, le vacanze sulla neve sono irrinunciabili per chi ama immergersi in luoghi incantati; ma questi non solo gli unici. Ci sono luoghi, come l’Abruzzo, infatti, che vantano ottime località sciistiche che stanno prendendo piede tra i viaggiatori italiani.

Qui, l’Appennino abruzzese, con le sue aspre rocce calcaree, gli altopiani e le conche, sta spopolando tra gli amanti degli sport invernali anche perché questa regione è ricca di parchi e spazi verdi, che vanno dal Gran Sasso alla Majella. Tra le località più famose c’è Roccaraso, con i suoi oltre 140 km di piste; Passo Lanciano che, nelle giornate di sole permette di volgere lo sguardo all’Adriatico e di vedere il mare mentre si scia. Ancora, c’è Campo Imperatore, perfetto per chi pratica sci di fondo e per gli scialpinisti grazie all’abbondanza di percorsi e discese fuori pista. Una regione, questa, che può essere esplorata anche ora, in autunno, con favolosi trekking in giro per il Gran Sasso con tappe a Bussi sul Tirino, Castelvecchio Calvisio, attraversando borghi come Santo Stefano di Sessanio e la Rocca di Calascio, definita come uno dei dieci castelli più belli del mondo e location del film “Il nome della Rosa”.

E per chi ama gli animali e la natura c’è un tour dedicato e realizzato insieme al WWF per scoprire la Valle dell’Orfento, una riserva naturale nel cuore del Parco Nazionale della Majella e osservare da lontano i camosci nella riserva di Lama Bianca passando tra altri territori meravigliosi come Val Fondillo, Petrella Liri e Cicerana, habitat dell’orso bruno marsicano.