Vacanze sulla neve in Abruzzo: scegli il b&b Luna per Te per San Valentino o per Carnevale e scia a Campo Felice

San Valentino è alle porte… Ed è in arrivo anche il Carnevale… È giunto il momento di concedersi un po’ di relax e un po’ di svago ed è il momento giusto per prenotare qualche giorno di vacanza sulla neve!

Che poi in fin dei conti non è necessario nemmeno avere per forza qualcosa da festeggiare per concedersi del tempo e qualche giorno lontano dalla città. Sono tantissime quest’anno le persone che hanno scelto le piccole località di montagna per trascorrere del tempo sulla neve e l’Abruzzo pare sia diventata davvero la meta preferita di chi cerca natura, neve, sci, ciaspolate ma anche da chi cerca solo un po’ di tranquillità.

“Luna per Te” è nato per soddisfare le esigenze di tutti i turisti: è la soluzione ideale per chi ha bambini ma anche per le coppie o anche per chi vuole sciare solamente, in armonia solo con se stesso.

Si trova a Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo, sull’Altopiano delle Rocche. Il Comune fa parte del comprensorio del Parco regionale Sirente Velino ed è il più alto dell’Appennino (1434 metri sul livello del mare).



La struttura ricettiva si trova a duecento metri dalla piazza centrale del paese e a cinque minuti d’auto dalla stazione sciistica di Campo Felice. È ai piedi del Monte Cagno e offre un panorama molto suggestivo che regala la visione del Gran Sasso e del Monte Sirente.

È un b&b moderno che richiama quelle che una volta erano le luci di una discoteca: negli anni ’80, con lo sviluppo della stazione sciistica di Campo Felice, negli stessi locali c’era la famosa e storica discoteca Fanny. Passati nella proprietà di Luciano Lolli, negli anni 2000, nei locali è stato pensato un b&b che potesse dare accoglienza ai turisti a 360 gradi. Si accolgono animali da compagnia, c’è una piccola sala per far giocare i bimbi e ci sono i cornetti e le torte di Lidia, la proprietaria, che vi cattureranno per colazioni golose e ricche.

Prima colazione

Con il pernottamento è compresa la prima colazione fatta di dolci fatti in casa con prodotti a chilometro zero che soddisfano le esigenze di tutta la clientela. Previsti prodotti anche per celiaci e senza latticini.

Per tutto il mese di febbraio sarà possibile prenotare con particolari offerte durante i giorni della settimana. Per il week end invece sono previsti altri pacchetti, a seconda dei giorni di permanenza.

Riduzione ski pass per impianti Campo Felice e Magnola

Prenotando la tua vacanza al B&B Luna per Te si avrà il rilascio di una riduazione per i due impianti da sci dell’Altopiano delle Rocche: Campo Felice (Rocca di Cambio) e Magnola (Ovindoli).

Noleggio e riparazione attrezzature (laboratorio wintersteiger)

Con la prenotazione al B&B Luna per Te si ottiene 50 per cento di sconto sul noleggio e riparazione attrezzatura sci da Aspen ski service sugli impianti di Campo Felice.

Convenzioni con chalet e ristoranti

Con la prenotazione al B&B sono previste anche convenzioni per le strutture che si trovano sugli impianti e a Rocca di Cambio.

Info e prenotazioni

Telefono: 338 2423575

0862 1966026

Mail [email protected]

