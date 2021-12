Vacanze sulla neve in Abruzzo: con Luna per Te sconto del 50 per cento sul nolo sci

Un B&B nuovo, accogliente ed elegante. Scelto già da tanti turisti che arrivano sull’Altopiano delle Rocche da ogni angolo del Mondo. In questi giorni preferito anche da tanti romani, da sempre affezionati ai monti e alla neve dell’Abruzzo.

Si chiama Luna per Te, un nome scelto per la passione per Vasco Rossi e in particolare per la celebre canzone nata dal cantautore nel 1998, dalla proprietaria Lidia Yanko. Lidia, grazie alla sua lunga esperienza nelle attività ricettive, ha creato a Rocca di Cambio un ambiente speciale, che riesce a regalare, ai piedi del Monte Cagno, emozioni e esperienze preziose. Nel silenzio di un paese resiliente, segnato dal dolore del terremoto del 2009 ma che si è rialzato e si è rimesso subito in moto per riaccogliere i “suoi turisti” e regalare le bellezze naturali del posto.

Con il pernottamento è compresa la prima colazione fatta di dolci fatti in casa con prodotti a chilometro zero che soddisfano le esigenze di tutta la clientela. Previsti prodotti anche per celiaci e senza latticini.

Noleggio e riparazione attrezzature (laboratorio wintersteiger)

Con la prenotazione al B&B Luna per Te si ottiene 50 per cento di sconto sul noleggio e riparazione attrezzatura sci da Aspen ski service sugli impianti di Campo Felice, a Rocca di Cambio (provincia dell’Aquila).

Tutti i servizi:

abbigliamento da sci

sci carving

freeride

showboard

sci da gara

sci da fondo

ciaspole

accessori per lo sci

manutenzione sci, riparazione, spianatura e rettifica solette, impronta di gara, tuning e lamine, sciolinatura sci da discesa

preparazione completa e personalizzata sci da gara.

Il noleggio è dotato di un asciuga e disinfetta scarponi. Tutto il materiale è sempre perfettamente preparato con i macchinari di ultima generazione del laboratorio Aspen.

Riduzione ski pass per impianti Campo Felice e Magnola

Prenotando la tua vacanza al B&B Luna per Te si avrà il rilascio di una riduazione per i due impianti da sci dell’Altopiano delle Rocche: Campo Felice (Rocca di Cambio) e Magnola (Ovindoli).

Convenzioni con chalet e ristoranti

Con la prenotazione al B&B previste convenzioni per le strutture che si trovano sugli impianti e a Rocca di Cambio.

CLICCA SUL BANNER E VISITA IL SITO DEL B&B CON TUTTE LE INFO

Info e prenotazioni

Telefono: 338 2423575

0862 1966026

Mail [email protected]

#advertising