Vacanze luchesi, festa grande per i bambini con la Sera delle Favole

Luco dei Marsi. Torna nell’estate luchese la “Sera delle Favole”. L’evento più atteso dai bambini accenderà di magia la serata e accompagnerà i più piccoli in un appassionante viaggio nel mondo incantato delle fiabe e del gioco.

La manifestazione prenderà il via stasera, alle 20, e vedrà il lungo viale Duca degli Abruzzi, piazza e piazzole adiacenti, trasformarsi nella speciale “Isola che non c’è”, dove i piccoli ospiti troveranno musica, animazione, golosità, spazio gonfiabili, truccabimbi, baby dance e sorprese speciali dedicate a loro.

“Nelle “Vacanze luchesi” sono molte le iniziative in cui certamente i più piccoli possono trovare spazi di divertimento e svago”, spiega la sindaca Marivera De Rosa “ma abbiamo voluto riproporre questo evento, che tanto è piaciuto nella prima edizione, per far vivere ai bambini una serata tutta pensata su misura per loro, che sarà l’occasione di stare in allegria e serenità anche per le mamme e i papà. Tutti sono invitati a partecipare”.