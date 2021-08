Vacanze Luchesi 2021: in agenda una serata con la Fisorchestra Hesperion

Luco dei Marsi. L’Istituzione Musicale Abruzzese, in collaborazione con il Comune di Luco dei Marsi, presenta nell’ambito del cartellone “Vacanze Luchesi 2021“ l’esibizione della Fisorchestra Hesperion venerdi 06 agosto alle

21,30 in piazza Umberto 1 Luco dei Marsi.

Il programma ideato per l’evento, presentato da Domenica Stornelli, vede l’esecuzione di musiche

appartenenti al repertorio classico, leggero e musiche da film. Il concerto sarà tenuto dalla

Fisorchestra Hesperion, diretta dal maestro Francesco Fina e composta da valenti e affermati musicisti di

comprovata bravura. Alle fisarmoniche: Corrado Morisi, Giovanni Fantozzi, Domenico Amadoro,

Nanda Di Giamberardino, Demetrio Ciocci, al pianoforte :Sandro Fortuna, al basso :Gianni

Simone, al clarinetto :Mariachiara di Cosimo, alle percussioni :Luigi Cipollone, soprano :Natalia

Tiburzi.

La Fisorchestra Hesperion è nata nella primavera del 2009, ideata, fondata e diretta dal

maestro Fina. La maturità umana e musicale raggiunta dal gruppo è il risultato di un grande e

proficuo impegno di tutti i componenti. È composta da valenti e affermati maestri di fisarmonica e

presenta, nella sua attività concertistica, partiture originali e rielaborazioni di brani classici

perfettamente adattati per questo organico. La versatilità della fisarmonica e l’amore dei musicisti

per la bella musica sono le chiavi per spaziare dal genere classico al jazz, passando dalla musica

sinfonica all’opera. Le esibizioni della Fisorchestra Hesperion hanno avuto sempre un grande

successo di pubblico e di critica. Il gruppo ha al suo attivo una rilevante attività artistica che lo vede

protagonista in numerose iniziative organizzate da enti e organismi di riconosciuta valenza

culturale.

La Fisorchestra Hesperion, con una produzione annuale di eventi musicali, unitamente a molte

altre iniziative collaterali, rappresenta oggi un patrimonio artistico, culturale e umano degno di

inserirsi nel circuito delle più importanti realtà artistiche operanti a livello regionale, nazionale e

internazionale.