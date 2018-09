Va in Comune per il divorzio ma non trova nessun addetto, donna barricata negli uffici di via America

Avezzano. Va in Comune per il divorzio ma non trova nessun addetto in grado di portare a termine le pratiche nonostante avesse preso appuntamento telefonico. È l’odissea capitata a una donna di Avezzano che questa mattina si è recata agli uffici di via America per concludere l’iter della separazione con il marito.

“Quando sono arrivata stamattina”, racconta la donna, “il responsabile del servizio era assente per malattia come mi aveva preannunciato il giorno precedente quando ho prenotato per le pratiche. Mi sono rivolta agli altri addetti che mi hanno risposto che non è loro competenza. Io e il mio ex marito, entrambi residenti fiori città, avevamo i documenti pronti ma non è stato possibile fino ad ora portare avanti la pratica.”

La donna si trova barricata negli uffici del comune in attesa che qualcosa si smuova. “Non andrò via da qua finché qualcuno non provvederà a risolvere il problema”, ha affermato in lacrime , “resterò in attesa fino alle 17.30 e poi vedremo cosa accadrà”.

Aggiornamento ore 14.35. Alle 14,35, dopo l’uscita dell’articolo, la nostra redazione è stata contattata dalla signora e ci ha aggiornato sulla vicenda. “Sono stata chiamata dall’ufficio stampa del Comune”, ha dichiarato la donna, ” hanno risolto il problema assicurandomi che la pratica verrà gestita domani mattina e che dovremmo tornare qui in Comune per le firme e per portare a termine l’iter.”