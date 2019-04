Va avanti a vele spiegate l’amministrazione Luco Bene Comune, casse dell’Ente in ripresa e lavori al via

Semaforo verde per l’amministrazione Luco Bene Comune che, approvato il bilancio di previsione, avanza spedita verso il risanamento delle casse dell’Ente e la realizzazione di opere pubbliche cruciali.

I numeri sono premianti per il lavoro condotto dalla squadra guidata dalla sindaca Marivera De Rosa: abbattuta di oltre 90mila euro la spesa corrente, è il balzo nei Differenziali – “l’attivo” risultante tra entrate ed uscite in un bilancio famigliare – quello che sancisce il trend positivo e che dà il via libera per la prosecuzione delle ulteriori realizzazioni messe in cantiere, e in programma, dall’Amministrazione per il 2019 e per i prossimi anni.

Il dato, dal segno negativo ereditato dalla squadra di Governo cittadino a inizio mandato, è passato a più 25mila euro allo scadere del primo anno e si attesta oggi a circa più 110mila euro.

“Tra quelle già finanziate e i cui cantieri apriranno a breve i battenti”, spiega Mauro Petricca, assessore ai lavori pubblici, in merito al Piano delle opere pubbliche, “la messa in sicurezza delle scuole, la realizzazione dei marciapiedi lungo la via dei Marsi, la costruzione di nuovi loculi, i lavori di ripristino nell’area del Fossato, i lavori di rifacimento di ulteriori tratti di Strada 43 e della via Circonfucense, la realizzazione della recinzione del parco giochi in piazza Gramsci;,la realizzazione di una nuova cancellata per l’edificio che ospita il complesso scolastico delle scuole primaria e secondaria, mentre sono già stati consegnati i lavori per la prosecuzione della costruzione della strada in variante alla Sp. 22, progetto congiunto con la Provincia e che include diverse opere tra la Vallelonga e il Centro fucense, al quale, realizzata la variante, tornerà la piena disponibilità dei tratti urbani della Provinciale”.

Al via anche la realizzazione del Cassetto tributario online, grazie al quale ogni cittadino potrà in ogni momento conoscere nel dettaglio la propria posizione fiscale nei confronti dell’Ente ed effettuare i pagamenti online.

Riconfermato il piano delle attività a cadenza giornaliera, settimanale e periodica per il decoro urbano, la Giunta sta inoltre lavorando per abbreviare i tempi per la messa in sicurezza del Comunale, il campo da calcio dichiarato non a norma e chiuso al pubblico su disposizione prefettizia.

“Il percorso che abbiamo tracciato per la rinascita e il rinnovamento del nostro paese passano anche e necessariamente per il risanamento dell’economia dell’Ente”, ha sottolineato la sindaca Marivera De Rosa, “non è certo semplice far quadrare i conti in presenza di tagli e limitazioni sempre più pesanti per i Comuni e molto abbiamo ancora da fare, ma i risultati, per i quali ringrazio tutti i Consiglieri di maggioranza e la Giunta, ci sostengono e ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta”.

“Andiamo avanti con la soddisfazione di vedere concretizzarsi il programma che ci siamo dati”, conclude il primo cittadino, “con l’obiettivo e l’auspicio, tassello dopo tassello, di creare migliori condizioni per le famiglie, il lavoro, la crescita e lo sviluppo, in tutti gli ambiti, alla base di una migliore qualità di vita per la nostra comunità”.