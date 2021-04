Va a fuoco un comigliolo e le fiamme bruciano i locali di un bar, intervento dei pompieri

Morino. Paura in mattinata a Morino per via del tetto di un bar che è stato bruciato dalle fiamme che arrivavano da un’abitazione limitrofa.

Il bar al momento dell’incendio era chiuso in quanto già da qualche giorno ci sono persone che fanno parte dello staff che sono in quarantena per via del covid.

Le fiamme hanno gravemente danneggiato il tetto del locale. Il rogo è partito da un comignolo bruciato di una casa adiacente. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano che hanno bonificato l’area evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.