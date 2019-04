Usa le aiuole di Piazza Torlonia come latrina mentre è ai domiciliari: multato e costretto a ripulire

Avezzano. E’ quasi incredibile quello che è accaduto in pieno giorno in Piazza Torlonia. Dopo l dibattito sull’opportunità o meno di dare l’accesso ai cani che rischiavano di rovinare le loro aiuole con i propri bisogni, ora ci ha pensato un avezzanese a sciogliere il dilemma. Ha infatti deciso di usare in pieno giorno il prato come latrina ma è stato colto sul fatto dagli agenti della polizia municipale che lo hanno costretto a ripulire e poi lo hanno portato al comando per multarlo. Si sono accorti, inoltre, che l’uomo era agli arresti domiciliari e quella era l’orario della libera uscita mattutina concessa dal giudice.

L’episodio, alquanto surreale, è avvenuto ieri mattina davanti alle persone che passeggiavano nel parco cittadino Gli agenti ciclisti, durante il servizio di perlustrazione del centro abitato e delle aree verdi, hanno fermato l’avezzanese in flagranza di reato. All’inizio non credevano ai loro occhi, ma poi hanno constatato quello che era avvenuto e così è stato subito identificato e costretto immediatamente a pulire il manto erboso.

Alla fine l’uomo ha dovuto seguire gli agenti alla caserma per gli adempimenti di rito, tra cui anche le sanzioni amministrative per il gesto compiuto. Durante le operazioni di identificazione è però emerso che l’uomo si trovava agli arresti domiciliari, con permesso di uscita per due ore la mattina. Proprio in quelle due ore di libertà aveva deciso di compiere l’insolito e incivile gesto.