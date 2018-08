Urla, pianti e richieste d’aiuto: donna aggredita in macchina soccorsa dai carabinieri

Tagliacozzo. Durante la scorsa notte, il militare di servizio alla caserma della compagnia carabinieri di Tagliacozzo, insieme a un altro commilitone libero dal servizio, avendo sentito forti urla con evidenti richieste di aiuto di voce femminile provenienti dal piazzale adiacente lo stabile, sono intervenuti immediatamente sul posto, dove hanno avuto modo di assistere a un uomo che, ancora all’interno dell’abitacolo dell’autovettura parcheggiata, stava inveendo contro una donna aggredendola anche fisicamente.

I militari operanti quindi bloccavano l’uomo e contestualmente provvedevano ad accompagnare la donna al locale pronto soccorso per essere medicata. Al termine delle cure, la giovane donna ha raccontato ai carabinieri la sua tormentata relazione sentimentale in corso da circa un anno, durante la quale aveva già subito altri episodi di violenza, minacce ed ingiurie tanto da crearle un perdurante stato di ansia. Ed era stato proprio il timore di ulteriori aggressioni da parte dell’uomo che l’aveva portata a concordare l’appuntamento con il suo compagno nei pressi della caserma. Al termine degli accertamenti, il giovane, A.D.C., 38 anni, è stato tratto in arresto in flagranza per “lesioni personali ed atti persecutori” e messo ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.