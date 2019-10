Piazza Risorgimento si trasforma in un’oasi verde per l’Urban nature del Wwf, ecco il programma

Avezzano. Pizza Risorgimento accoglie Urban Nature, la giornata che il Wwf Italia organizza per far riscoprire a grandi e piccini gli spazi verdi delle nostre città e la loro importanza. Le nostre città non sono progettate per i bambini. In media l’80% degli spazi pubblici urbani è occupato dal traffico automobilistico, che ostacola la possibilità di movimento attivo dei bambini e le uniche isole tutelate sono i parchi urbani, purtroppo insufficienti e spesso non curati.

Tutti i bambini, e soprattutto quelli che vivono in condizioni sociali più svantaggiate, hanno però bisogno di un

contatto costante con la Natura per crescere in modo equilibrato ed il verde urbano è l’elisir per la loro salute,

essendo sempre più necessario che essi si stacchino da smartphone, tablet e tv e riscoprano il valore degli spazi

verdi urbani.

In tutta Italia oltre 60 città festeggeranno insieme a noi la giornata dedicata alla “Natura in città” con attività,

laboratori e visite guidate. Il Wwf Abruzzo Montano sarà ad Avezzano, in Piazza Risorgimento, dalle 9.30 alle 13.00, dove verrà allestito uno stand per permettere ai bambini di apprendere tante curiosità sugli animali e sulle piante del nostro territorio attraverso giochi educativi curati dal personale della Riserva Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario. Si darà anche spazio alla creatività di ognuno di noi attraverso il progetto “Danziamo la Natura e l’Acqua” curato dalle maestre di danza della Cooperativa Sociale Ambecò di Avezzano.

Alle 10.30, poi, insieme al Comitato di Mobilità Sostenibile Marsicana organizzeremo una biciclettata attraverso

la pista ciclabile del centro fino ad arrivare a Piazza Torlonia. Sarà una mattinata di gioia e spensieratezza in cui riscopriremo le potenzialità e le bellezze della nostra città, che fino a qualche anno fa era considerata una città-giardino, provando ad educare le nuove generazioni ad un diverso modo di vivere e di spostarsi.