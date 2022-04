Uova “d’autore” e box per appassionati gourmet: idee per una Pasqua di qualità

Dopo la puntata dedicata alle colombe artigianali (la potete trovare qui), con gli amici di MeFugo, il Mercato Futuristico del Gusto situato nei locali dell’ex palaghiaccio di Avezzano, abbiamo affrontato l’argomento uova di Pasqua. A fare la differenza, ovviamente, è la qualità del cioccolato, che non può ammettere compromessi. La scelta è allora caduta sull’azienda dei fratelli Gardini, artigiani cioccolatieri che nel laboratorio di Forlì trasformano il “cibo degli dei” con passione, amore e ricerca continua.

Per i Gardini, vincitori di numerosi premi in Italia e all’estero “[…] il profondo legame con il cioccolato comporta un’inevitabile passione per la Pasqua, la festività che lo rende, più di ogni altro periodo dell’anno, protagonista indiscusso. Nel periodo pasquale, l’artigianalità dei nostri prodotti resta invariata e, con lo stesso cioccolato che ci ha resi inconfondibili per qualità, creiamo uova di svariate dimensioni e tipologie, che vanno a rappresentare soluzioni per qualsiasi tipo di esigenza o gusto. Ogni singolo pezzo è frutto della meticolosa cura artigianale che ci contraddistingue, ed è rigorosamente realizzato e confezionato a mano dalle nostre ragazze. E’ in questo periodo dell’anno che noi di Gardini ci assicuriamo che creatività e qualità del nostro cioccolato artigianale siano ancora più speciali del solito…“.

Tra le varie versioni selezionate da MeFugo troverete quelle più classiche, sia al latte che fondente, che quelle più divertenti, come la bigusto o quella rosa al cioccolato ruby, e infine quelle impreziosite dal sale di cervia, che da un tocco di sapidità extra a contrasto con il dolce-amaro del cioccolato, in modo da creare un connubio di sapori davvero perfetto!

Sempre in tema di uova pasquali, per chi da molta importanza all’estetica e all’uovo chiede anche un effetto decorativo, che faccia divertire e metta di buon’umore, ci sono le uova creative di Quacquarini: prodotti originali e artistici, che lasceranno senza parole i vostri ospiti.

Ma se siete tra quelli che pensano che Pasqua non sia solo uova e colomba, ma volete comunque fare un regalo raffinato e di sicuro effetto, MeFugo ha pensato anche a voi: troverete diversi “box” in elegante scatola di legno giocati sull’abbinamento tra un dolcetto tipico e un liquore/distillato di qualità. Il modo migliore per finire in bellezza un pranzo o una cena! Qualche esempio? il premiatissimo Rum Bumbu delle Barbados, corposo, ricco e complesso, associato ai soffi di Farro e Cioccolata Quacquarini, leggeri come nuvole, dove il farro soffiato incontra il cioccolato bianco, al latte o fondente. Oppure, restando in Abruzzo, la Genziana Gnz, su base vino pecorino, del chietino Liquorificio7579, abbinata ai classici cantucci della nota azienda Jacopo Maestri.