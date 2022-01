Uomo scomparso da Riofreddo, ricerche attivate anche nella Piana del Cavaliere

Carsoli – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Carlo Rainaldi di 46 anni che è scomparso ormai da due giorni. Questa mattina si è anche alzato un elicottero che ha sorvolato l’area di confine tra Lazio e Abruzzo e quindi nella Piana del Cavaliere per effettuare verifiche. Ma aumenta la tensione con il passare delle ore. Si è allontanato dalla propria abitazione in compagnia del suo cane, nella serata dell’altro ieri e non vi ha fatto più ritorno. Ha lasciato la sua auto nei pressi di casa e non rispondeva al cellulare di chi ha tentato invano di chiamarlo. Ora probabilmente le batterie si sono scaricate ed il suo telefono risulta inattivo.

Si tratta della seconda notte che l’uomo avrebbe trascorso presumibilmente all’aperto, con temperature sottozero che sicuramente fanno preoccupare. Resta la speranza che possa aver comunque trovato rifugio da qualche parte. Viene descritto da tutti a Riofreddo come un ragazzotto buono, compagnone e benvoluto.

Qualche avvistamento, relativo a testimonianze di ieri, è riferito alla zona di Marano Equo, ma non è certo che possa trattarsi specificamente di lui. E poi perchè Carlo avrebbe raggiunto la zona a piedi, tralaltro anche piuttosto distante?

Molti sono i dubbi ed il mistero che tiene in ansia la famiglia ed una intera comunità con il fiato sospeso. Le forze dell’ordine, intanto continuano nelle ricerche, così come altre task force sono state organizzate spontaneamente da familiari ed amici, e proseguiranno ancora per la giornata odierna ma finora purtroppo nessuna novità.