Uomo in preda a delirio sulle corsie della A24, sventato suicidio dalla Polizia Stradale nei pressi dell’Area di servizio Civita Sud

Carsoli . Un uomo di cinquant’anni risultato residente nella capitale romana è stato tratto in salvo dalla Polizia Stradale di Carsoli. I fatti sono avvenuti nei pressi dell’Area di servizio Civita Sud al km 46,600 in direzione Teramo.

L’uomo in preda ad una sorta di delirio, ha lasciato la sua autovettura a bordo della carreggiata probabilmente non riuscendo più a guidare. E proseguendo così la sua corsa a piedi. Direzione: viadotto di Pietrasecca. Ed urlava il suo proposito di volersi gettare nel vuoto in preda ad un forte delirio da stato confusionale. Gli automobilisti in transito che si sono visti l’uomo girovagare urlando nelle carreggiate, hanno immediatamente avvisato la Polizia, che tempestivamente si è portata sul luogo dei fatti. Alla vista della Polizia ha continuato ad inveire ed urlare tentando di farsi investire dalle auto. I militari sono riusciti ad immobilizzarlo mettendolo in salvo. Si è reso necessario l’intervento del 118 che lo ha trasportato presso l’Ospedale di Avezzano in forza di un trattamento sanitario obbligatorio sottroscritto dal Sindaco di Oricola.

L’autovettura è stata poi perquisita dalla Polizia, e all’interno è stato trovato un ingente quantitativo di alcolici e superalcolici, molti dei quali già probabilmente consumati durante il tragitto. Al momento non sono note le cause di tale disperazione, sicuramente dietro un fatto simile c’è una storia sicuramente triste e preoccupante.

Il fatto non ha creato comunque ripercussioni sulla circolazione autostradale.