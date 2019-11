Uomo disperso sulla montagna di Pereto tratto in salvo dai Carabinieri

Pereto – Momenti di apprensione questa mattina a Pereto per un uomo di mezza età che si era addentrato nella montagna peretana perdendo poi il senso di orientamento.

Dopo un girovagare l’uomo è riuscito a contattare i suoi familiari in una zona dove c’era campo. Immediato l’intervento dei Carabinieri di Carsoli i quali si poi subito messi in contatto con il gruppo di Protezione Civile sempre di Carsoli per intensificare le ricerche. Fortuna però ha voluto che durante l’inizio della battuta per le ricerche, l’uomo venisse localizzato dai militari che lo hanno poi soccorso e tratto in salvo.