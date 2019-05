Uomo colto da un malore al centro commerciale, soccorso e rianimato da due militari della croce rossa che erano lì per caso

Avezzano. Ieri pomeriggio un uomo di circa 35 anni è stato prontamente soccorso da due militari della Croce Rossa, all’interno del centro commerciale “I Marsi”. I due, intervenendo tempestivamente, hanno scongiurato il peggio e hanno soccorso l’uomo fino all’arrivo dei sanitari del 118 di Avezzano.

I due soccorritori sono Gaetano Faga, tenente commissario del corpo militare CRI e il sotto tenente commissario Giuseppe Marinelli, che si trovavano all’interno del centro commerciale per altri motivi, ma che all’improvviso hanno notato una persona accasciata a terra, colta da un malore. I due, ben addestrati e formati per queste eventualità, hanno attuato le procedure di sicurezza e hanno tempestivamente soccorso il paziente, mentre venivano avvistati gli uomini del 118. Gli uomini della sicurezza e il direttore del centro commerciale si sono subito messi a disposizione dei due soccorritori, fornendo loro anche l’unità DAE che però, fortunatamente, non è servita. L’uomo, in preda a violente crisi epilettiche e che presentava le vie aeree ostruite, è stato rianimato attuando tutte le manovre di primo soccorso, scongiurando così il soffocamento. In attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118 di Avezzano l’uomo ha più volte perso coscienza, ma ogni volta i due soccorritori hanno messo in atto le diverse manovre di respirazione e ossigenazione del paziente, consentendogli così di consegnarlo agli uomini del 118 in stato vigile e con condizioni cliniche stabili.