Uomo accusa un malore al centro commerciale, salvato dal defibrillatore

Avezzano. Ieri pomeriggio un uomo ha accusato un malore in un centro commerciale, ed è stato salvato grazie all’uso del defibrillatore.

L’uomo, di circa settant’anni, ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Fortunatamente il personale del centro commerciale è subito intervenuto in suo soccorso, mentre nel frattempo altre due persone, entrambi operatori sanitari che in quel momento si trovavano nel centro commerciale, si sono fermate per prestare aiuto. L’uomo è stato sottoposto al trattamento con il defibrillatore, per ben due volte, finché non è stato rianimato. Poco dopo il paziente è stato affidato alle cure degli uomini del 118, che l’hanno trasportato con l’ambulanza all’ospedale civile di Avezzano, dove è ricoverato da ieri sera. Ricordiamo che Avezzano nel 2015, grazie ad un’iniziativa del cardiologo Stefano Guarracini, era stata premiata come la seconda città italiana più cardioprotetta, seconda solo a Piacenza (ne parlammo già qui).