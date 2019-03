Sede distaccata di Giurisprudenza al Crua, affondo del Pd: senza trasporti non avrà futuro

Avezzano. Ombre e luci sul trasferimento della sede marsicana della facoltà di Giurisprudenza nella sede ex Crua. La decisione presa dall’amministrazione, come spiegato da MarsicaLive, è arrivata dopo un lungo confronto con i vertici dell’ateneo teramano. L’obiettivo era quello di mettere fine ai tanti problemi sorti negli ultimi a causa dei continui spostamenti degli studenti da una sede all’altra.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario del Pd, Giovanni Ceglie, che ha criticato le scelte dell’amministrazione

Come avevano già fatto gli studenti in una lettera indirizzata all’amministrazione riportata da MarsicaLive, anche il segretario del Pd locale lamenta di mezzi di trasporto per via Pertini che potrebbe creare disagi ai ragazzi. “Bisogna attivare i servizi di trasporto per rendere fruibile a tutti la nuova sede distaccata di Giurisprudenza”, hanno spiegato Ceglie e Aurelio Cambise, “invitiamo l’amministrazione comunale a prendere a cuore il problema, perché si giunga ad una effettiva soluzione, al fine di scongiurare la chiusura della sede distaccata stessa. Da parte nostra ci sarà tutto l’impegno a collaborare e a fare la nostra parte per apportare qualsiasi miglioria al territorio e per avere finalmente un servizio utile a tutti, all’altezza dell’appellativo di “cittadinauniversitaria”.

Serve una sede più prestigiosa e non una periferica

“Un corso di laurea necessita di una sede prestigiosa e l’ex sindaco Gianni Di Pangrazio lo fece”, hanno continuato i due, “perseguendo con tutti i mezzi il ritorno del Palazzo Torlonia nella disponibilità del Comune di Avezzano. Una sede periferica, come quella del Crua, necessita di un servizio di trasporti continuo ed efficiente, quanto meno dalla stazione ferroviaria per consentire a tutti di poter raggiungere la nuova sede in questione”.