Facoltà di Giurisprudenza senza collegamenti con Avezzano centro. Febonio (Uim): a rimetterci saranno gli studenti

Avezzano. Non ci sono collegamenti tra Avezzano e la facoltà di Giurisprudenza. A denunciarlo è ancora una volta Rino Febonio, presidente dell’associazione studentesca Universitari in Movimento. “Non avendo l’amministrazione avezzanese predisposto per tempo le navette presso i locali del Crua”, ha continuato Febonio, “adesso a rimetterci saranno gli studenti. Ci troviamo ormai a un giorno dall’inaugurazione della nuova sede e il servizio navette non è stato ancora predisposto.

A ciò si aggiunge che il commissariamento incombente sulla città di Avezzano rischia di peggiorare ancora di più la situazione allungando i tempi per la predisposizione di tale servizio. Il risultato è che gli studenti della facoltà di Giurisprudenza avranno sì una nuova sede, ma senza i mezzi pubblici per raggiungerla”.

Il presidente di Uim ha aggiunto “noi, in attesa di conoscere il commissario prefettizio che assumerà in sé tutte le funzioni degli organi comunali di Avezzano, ci impegneremo per trovare una soluzione assieme al delegato della prefettura, all’università e alla comunità studentesca. Chiunque avesse bisogno di ricevere informazioni e assistenza, o di dialogare con noi, può contattarci tramite la nostra pagina Facebook o tramite la casella di posta elettronica universitarinmovimentoteramo@gmail.com.