Univaq, laureato in matematica a tempi record: è l’avezzanese Antonio Trinchini

Avezzano. Meravigliose menti marsicane brillano in quel dell’Univaq. “Il Teorema di Alexandrov” è l’oggetto della tesi di laurea in Matematica discussa dall’avezzanese Antonio Trinchini, presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi di L’Aquila.

Il giovanissimo Antonio Trinchini, classe 2001, 21 anni compiuti lo scorso 3 luglio, oltre alla passione per la matematica coltiva anche quella per il calcio. Prima di dedicarsi completamente allo studio ha militato nelle fila dell’Aquila Calcio, disputando il campionato “Giovanissimi Nazionali” nella stagione 2015/2016 e in seguito dell’Avezzano Calcio. Congratulazioni al neo dottore, in attesa di altri grandi traguardi.